中国メディアの観察者網は10日、中国の病院に診察・治療を受けに来る外国人が急増していることを背景に、新たなビジネスチャンスを見つけた人たちが現れたと報じた。記事は、「これまで中国では、富裕層を中心に海外へ渡航して医療サービスを受ける動きが一般的だったが、近年、その流れに変化が生じている。ビザ政策の緩和や医療水準の向上を背景に、外国人が中国へ渡航し診療を受けるインバウンド医療ツーリズムが徐々に拡大して