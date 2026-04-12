フリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が12日、自身がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）に出演。自身の学生時代の生活について明かす場面があった。「気になるトピックス」として「去年の春、首都圏の私立大学に入学した新入生が受験から入学までにかかった費用が過去最高になった」というニュースを取り上げ、「1カ月の仕送り額は出費が落ち着く6月以降の平均で9万1600円。そ