NHK『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろ（60）が、12日までに自身のXを更新し、資格取得と新たな勤務先を公表した。【写真】「すげー！」60歳・杉田あきひろ、資格取得で退職・新天地杉田は、近影を添えて「実は僕、一年間お世話になった【神戸市立障害者支援センターあづま】さんを2月いっぱいで退職させていただきました。そして3月から神戸市の就労支援B型事業所の所属となり、先週か