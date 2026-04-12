「すげー！」60歳・杉田あきひろ、資格取得で退職・新天地を報告 近影添えメッセージ「心に刺さりました」の声
NHK『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんとして知られる杉田あきひろ（60）が、12日までに自身のXを更新し、資格取得と新たな勤務先を公表した。
【写真】「すげー！」60歳・杉田あきひろ、資格取得で退職・新天地
杉田は、近影を添えて「実は僕、一年間お世話になった【神戸市立障害者支援センターあづま】さんを2月いっぱいで退職させていただきました。そして3月から神戸市の就労支援B型事業所の所属となり、先週から働き始めています」と報告。
また「今回の転職は僕がサービス管理責任者の資格を2月に所得し、将来を見据えてのものです」と説明した。
サービス管理責任者（サビ管）とは、障害者支援の事業所に1人以上の配置が義務づけられており、利用者の個別支援計画などを担当する。試験はないが、相当の実務経験や研修受講が必須のため、ハードルが高い。
杉田は「『福祉は人をシアワセにする仕事だ』サビ管の研修の時に胸に刺さった言葉です。今後もこの気持ちを忘れず、今まで以上に神戸で福祉と真摯に向き合って精進していきたいと思ってます！もちろん歌い続けながら！」と伝えた。
これに対して、ファンからは「すげー！サビ管取ったんですね」「福祉は人をシアワセにする仕事だ 心に刺さりました」「新しい場所でもご活躍お祈りしております」など、多数の声が寄せられている。
【写真】「すげー！」60歳・杉田あきひろ、資格取得で退職・新天地
杉田は、近影を添えて「実は僕、一年間お世話になった【神戸市立障害者支援センターあづま】さんを2月いっぱいで退職させていただきました。そして3月から神戸市の就労支援B型事業所の所属となり、先週から働き始めています」と報告。
サービス管理責任者（サビ管）とは、障害者支援の事業所に1人以上の配置が義務づけられており、利用者の個別支援計画などを担当する。試験はないが、相当の実務経験や研修受講が必須のため、ハードルが高い。
杉田は「『福祉は人をシアワセにする仕事だ』サビ管の研修の時に胸に刺さった言葉です。今後もこの気持ちを忘れず、今まで以上に神戸で福祉と真摯に向き合って精進していきたいと思ってます！もちろん歌い続けながら！」と伝えた。
これに対して、ファンからは「すげー！サビ管取ったんですね」「福祉は人をシアワセにする仕事だ 心に刺さりました」「新しい場所でもご活躍お祈りしております」など、多数の声が寄せられている。