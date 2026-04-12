元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚を発表した人気ユーチューバー・てんちむが、息子とディズニーを楽しむ姿を披露した。１１日にインスタグラムで「絶対頭飾りつけたい親ＶＳ断固拒否の息子」とつづり、息子が頭飾りをつけることを嫌がる姿を顔を隠してアップした。「遊び疲れて寝てる最中に付けたｗｉｎｎｅｒ」と眠った息子の頭に飾りがついているショットを公開し、締めた。この投稿には「かんわいいいい」