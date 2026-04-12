元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚を発表した人気ユーチューバー・てんちむが、息子とディズニーを楽しむ姿を披露した。

１１日にインスタグラムで「絶対頭飾りつけたい親ＶＳ断固拒否の息子」とつづり、息子が頭飾りをつけることを嫌がる姿を顔を隠してアップした。「遊び疲れて寝てる最中に付けた ｗｉｎｎｅｒ」と眠った息子の頭に飾りがついているショットを公開し、締めた。

この投稿には「かんわいいいい」「幸せオーラ全開」「シアワセ」「髪色めちゃくちゃ綺麗」「バリカワ」などの声が寄せられている。

てんちむと三崎氏は３月２８日にそれぞれのＳＮＳで「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、１月３０日に入籍したことをご報告させていただきます」と連名と２ショットを添えて電撃発表した。てんちむは２０２３年１０月から無期限活動休止に入り、２４年４月２６日に自身のＳＮＳで出産したことを発表。「この活動休止中に母になったことをご報告いたします。自分の意思で結婚はせずに、シングルマザーとして子どもを育てています」と明かしていた。同５月に自身のユーチューブチャンネルで、すべての活動を再開することを伝えた。