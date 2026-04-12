女優の森七菜が１１日に自身のＳＮＳを更新。映画単独初主演となる「炎上」（長久允監督）の舞台挨拶に出席した際の衣装ショットを公開した。森はインスタグラムを更新し、「映画『炎上』初日舞台挨拶ありがとうございました！！是非劇場で受け取ってください。」とコメント。紺色とチェック柄のインナーにジャケット姿の落ち着きある大人のコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「かわいいー」「昨日観てきまし