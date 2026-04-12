4月10日は、上皇陛下（92）と上皇后陛下（91）のご成婚の日である。今から67年前の昭和34年（1959年）に相成った「世紀のご成婚」は、国民の間に「ミッチー・ブーム」を巻き起こし、これを機にテレビが各家庭に一気に普及するなど、戦後日本を代表する社会現象のひとつとなった。しかし、その華々しさとは裏腹に、長い皇室の歴史上でも初めて“未来の皇后”が民間から迎えられるという“事件”は、当時の皇室にさまざまな軋轢を