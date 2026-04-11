“万引き報道”をきっかけに事実上の引退状態だった「BOYS AND MEN」（通称・ボイメン）の元メンバー・小林豊（37歳）が、約4年ぶりにバラエティ番組のゲスト出演。金と黒のツートンカラーのヘアにイメチェンし、ピンクのスーツ姿で登場した。【映像】「髪の毛ヒカルやん」元ボイメン・小林豊（37）の現在の姿ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気番組『愛