“万引き報道”をきっかけに事実上の引退状態だった 「BOYS AND MEN」（通称・ボイメン）の元メンバー・小林豊（37歳）が、約4年ぶりにバラエティ番組のゲスト出演。金と黒のツートンカラーのヘアにイメチェンし、ピンクのスーツ姿で登場した。

【映像】「髪の毛ヒカルやん」元ボイメン・小林豊（37）の現在の姿

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気番組『愛のハイエナ』の特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちが生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

番組に登場した小林は、「万引き騒動後に暴行事件」というテーマで、2021年に起こした万引き騒動の経緯を説明した。事件の概要について説明されると、小林は「生放送なので一言言わせていただきたいのですけど、本当にたくさんの方にご迷惑おかけしたので、本当にすみませんでした」と頭を下げ謝罪。共演者らからは「遅いし、ここじゃないし！」「衣装絶対それじゃないし！」「ピンクの衣装で謝罪！」とツッコミの嵐。

当時アイドル活動の傍らスイーツ店の出店を準備していたが、開店直前に裏切られて全てが破談となり、自暴自棄になってしまったことが原因だったと語った。事務所から即日解雇された後の1週間については「全く記憶がない」と振り返った。

そんな小林に対し視聴者からは、「髪の毛ヒカルやん」「ピンクの衣装で謝罪w」「ピンクのスーツわろ」「顔は変わってない！イケメン」などの声が上がっていた。