◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子５０００メートルＡ決勝は今年３月に早大を卒業した山口智規（ＳＧホールディングス）が１３分１６秒３８で日本勢トップの４着。３０００メートル障害で昨年の東京世界陸上８位入賞の三浦龍司（スバル）は、序盤から先頭争いに加われず、１３分４５秒１０で１８着だった。全体では３６位だった。今シーズンはフラットレースの強化に力を入れる