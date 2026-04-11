◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子５０００メートルＡ決勝は今年３月に早大を卒業した山口智規（ＳＧホールディングス）が１３分１６秒３８で日本勢トップの４着。３０００メートル障害で昨年の東京世界陸上８位入賞の三浦龍司（スバル）は、序盤から先頭争いに加われず、１３分４５秒１０で１８着だった。全体では３６位だった。

今シーズンはフラットレースの強化に力を入れる三浦。今季初戦は３月にオーストラリアの競技会に出場し、１５００メートルで３分４２秒８４。２戦とも思うような走りができず、「原因だったり今のこの状況がどこから生まれてきているのか、振り返る必要があると思います。ここ２戦、自分が納得のいく状態で臨むことができなかった。かみ合わない、うまくいかない部分があった」と表情を変えずに振り返った。

それでも、結果を真正面から受け止め「自分が一番最低パフォーマンスをしたところから、どれだけ戻せるか、これからの指標になると思う。焦ること無く冷静に、じっくりと振り返りながら今後もやっていきたい」と前を向いて強化に取り組むつもりだ。

今シーズンの流れについては「ダイヤモンドリーグは３０００メートル障害で臨んでいく。その流れは崩したくないですし、その中でどれだけフラットレースを強化できるか、タイムを伸ばせるか」と説明。「自分が今までやってこれなかった弱い部分が強化できれば一番良い」。世界の三浦は、貪欲に成長を求める。