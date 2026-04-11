お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。2人の息子たちとの親子ショットを披露しました。【写真】金ちゃんの親子ショット「良いパパしてますねー！」金ちゃんは「今日は下の子の幼稚園入園式でした！息子2人揃って同じ幼稚園！すくすく育ってくれー！！」とつづり、1枚の写真を投稿。幼稚園の制服を着た2人の子どもたちとの親子ショットを披露しています。金ちゃんは、明るめのネイビー