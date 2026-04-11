「檻から出さないで」人気芸人、ほっこり親子ショットのはずが「身代金要求用の写真に見える」の声！
お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。2人の息子たちとの親子ショットを披露しました。
【写真】金ちゃんの親子ショット
ファンからは「おめでとうございます！」「いいサングラスしてますね」「園生活 楽しんでほしいですね」「良いパパしてますねー！」「スクスク育ってくださいね」などの温かいコメントが寄せられる一方で、「あやしい」「檻から出さないでください！」「身代金要求用の写真に見える」「この並び 親子というよりトリオやな」「白塗りにしたらジョーカーですね」との声も寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】金ちゃんの親子ショット
「良いパパしてますねー！」金ちゃんは「今日は下の子の幼稚園入園式でした！ 息子2人揃って同じ幼稚園！ すくすく育ってくれー！！」とつづり、1枚の写真を投稿。幼稚園の制服を着た2人の子どもたちとの親子ショットを披露しています。金ちゃんは、明るめのネイビーのスーツに赤いネクタイ姿。サングラスもかけており、少しヤンチャな雰囲気のパパ姿です。
山田邦子さんとのツーショットを披露自身のXでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している金ちゃん。6日の投稿では「今日は東京の母と敬愛している邦ちゃんとゴルフです」とつづり、お笑いタレントの山田邦子さんとのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)