お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは4月9日、自身のXを更新。親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：金ちゃん公式Xより）

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お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。2人の息子たちとの親子ショットを披露しました。

【写真】金ちゃんの親子ショット

「良いパパしてますねー！」

金ちゃんは「今日は下の子の幼稚園入園式でした！　息子2人揃って同じ幼稚園！　すくすく育ってくれー！！」とつづり、1枚の写真を投稿。幼稚園の制服を着た2人の子どもたちとの親子ショットを披露しています。金ちゃんは、明るめのネイビーのスーツに赤いネクタイ姿。サングラスもかけており、少しヤンチャな雰囲気のパパ姿です。

ファンからは「おめでとうございます！」「いいサングラスしてますね」「園生活 楽しんでほしいですね」「良いパパしてますねー！」「スクスク育ってくださいね」などの温かいコメントが寄せられる一方で、「あやしい」「檻から出さないでください！」「身代金要求用の写真に見える」「この並び　親子というよりトリオやな」「白塗りにしたらジョーカーですね」との声も寄せられています。

山田邦子さんとのツーショットを披露

自身のXでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している金ちゃん。6日の投稿では「今日は東京の母と敬愛している邦ちゃんとゴルフです」とつづり、お笑いタレントの山田邦子さんとのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)