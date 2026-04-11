GRAPEVINEがアルバム『Circulator』のリリースから25周年を記念し、リビジット・ツアー＜IN A LIFETIME＞を開催することを発表した。アルバム・リリース後に行われたツアー＜Whitewood＞には、金戸覚と高野勲が参加し、演奏やバンドの構造を更新するライブが繰り広げられた。当時のツアーの全貌はライブ・アルバム『Naked Songs』や映像作品『Naked Films』としてまとめられているが、なかでも12分を超える長尺のジャム・セッショ