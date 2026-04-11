GRAPEVINEがアルバム『Circulator』のリリースから25周年を記念し、リビジット・ツアー＜IN A LIFETIME＞を開催することを発表した。

アルバム・リリース後に行われたツアー＜Whitewood＞には、金戸覚と高野勲が参加し、演奏やバンドの構造を更新するライブが繰り広げられた。当時のツアーの全貌はライブ・アルバム『Naked Songs』や映像作品『Naked Films』としてまとめられているが、なかでも12分を超える長尺のジャム・セッションへと拡張された「パブロフドックとハムスター」(Whitewood ver.)は、ツアーのハイライトとして強い印象を残している。

レコーディングとライブの往復のなかで、GRAPEVINEは自らのリミットに向き合い、その臨界点を押し広げていった。加速の果てに循環を突き抜ける。その過程で生まれた『Circulator』には、現在へと連なるバンドの原型が刻み込まれている。2027年にデビュー30周年を迎えるGRAPEVINEにとって、このツアーは過去の再演ではない。バンドの現在地を形作った起点を、いまの演奏で更新する試みである。

＜GRAPEVINE IN A LIFETIME CIRCULATOR tour＞は4月13日からファンクラブ先行販売、4月21日からファミリーマート先行販売が行われる。

■＜GRAPEVINE IN A LIFETIME CIRCULATOR tour＞ 8月1日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 16:15 / START 17:00

8月2日(日) 広島クラブクアトロ OPEN 15:30 / START 16:00

8月8日(土) 熊本B.9 V1 OPEN 16:30 / START 17:00

8月9日(日) 福岡DRUM LOGOS OPEN 16:15 / START 17:00

8月11日(火・祝) 松山W studio RED OPEN 15:30 / START 16:00

8月22日(土) 京都磔磔OPEN 16:30 / START 17:00

8月23日(日) Live House 浜松 窓枠 OPEN15:15/START16:00

8月29日(土) 金沢EIGHT HALL OPEN16:30/START17:00

8月30日(日)長野CLUB JUNK BOX OPEN15:30/START16:00

9月6日(日) 札幌ペニーレーン24 OPEN16:30/START17:00

9月12日(土) 新潟LOTS OPEN16:15/START17:00

9月13日(日) 仙台Rensa OPEN15:15/START16:00

9月18日(金) EX THEATER ROPPONGI OPEN18:00/START19:00

9月19日(土) EX THEATER ROPPONGI OPEN15:00/START16:00

9月22日(火・祝) なんばHatch OPEN16:00/START17:00

9月23日(水・祝)名古屋ダイアモンドホール OPEN16:00/START17:00 オフィシャルFC「BALLGAG」先行 受付期間：4月13日(月)〜4月19日(日)

ファミリーマート先行 受付期間：4月21日(火)〜5月6日(水)

チケット一般発売：6月6日(土) 6,000円(税込) GRAPEVINE - Circulator

original release date 2001年8月1日

produce GRAPEVINE & 根岸孝旨

Circulator視聴リンク https://lnk.to/circulator

◾️＜GRAPEVINE SPRING TOUR＞ 2026年

3月28日（土） 大阪・NHK大阪ホール 開場/開演 15:30/16:30

4月11日（土） 福岡・福岡市民ホール 中ホール 開場/開演 16:15/17:00

4月28日（火） 東京・LINE CUBE SHIBUYA. 開場/開演 17:30/18:30

5月5日（火） 名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 開場/開演 16:15/17:00

5月10日（日） 仙台・日立システムズホール仙台シアター 開場/開演 16:30/17:00 ◆チケット

指定席6,500円（税込）