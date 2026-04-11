Hey! Say! JUMPの有岡大貴、伊野尾慧がCUTIE STREET、CANDY TUNE、そして『今日好き』メンバーらと「DEAR MY LOVER」を歌唱。そのまさかのコラボに視聴者から「尊い」「保存版」などの声が寄せられた。【映像】Hey! Say! JUMP有岡＆伊野尾により圧巻オープニング2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。オ