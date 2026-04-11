「今回の写真集のロケ地はスペイン。尊敬している事務所の先輩・川崎あやさんさんが、引退前に最後の写真集を撮影された場所だから、ずっとここで写真集を撮りたいと思っていました。訪れてみると、街並みも光も空気も日本とは全く違っていて、どこにいても新鮮で、自然と気持ちも開放的になっていきました」桃月なしこが6年ぶりに2冊めの写真集『むすび』を発売する。30歳を迎え、節目となる撮影になったという。「デビューから