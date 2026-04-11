「今回の写真集のロケ地はスペイン。尊敬している事務所の先輩・川崎あやさんさんが、引退前に最後の写真集を撮影された場所だから、ずっとここで写真集を撮りたいと思っていました。訪れてみると、街並みも光も空気も日本とは全く違っていて、どこにいても新鮮で、自然と気持ちも開放的になっていきました」

桃月なしこが6年ぶりに2冊めの写真集『むすび』を発売する。30歳を迎え、節目となる撮影になったという。

「デビューから9年、いい意味でまわりと自分を比べすぎないようになり、自然体で現場にいられるようになりました。それが表情や雰囲気にも出るようになったので、自然な私を写真集で観ていただけたら嬉しいです」

写真集の撮影には、1カ月ほど禁酒して臨んだ。

「スペインで久しぶりにワインを飲んだんですけど、それが本当においしくて（笑）。『撮影頑張ってよかったな』と思いながら飲んだワインの味はすごく覚えています。30代の目標は、毎日を楽しく生きること。遊びも仕事も全力で向き合って、日々を送っていきたいです」

ももつきなしこ

30歳 1995年11月8日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 2017年にデビュー。コスプレイヤーとしても注目を集め、ファッション誌のモデル、女優としても活躍の場を広げている。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」も好評。そのほか最新情報は、公式X（@nashiko_cos）、Instagram（@nashiko_cos）にて

※桃月なしこ2nd写真集『むすび』は4月22日 講談社より発売

※写真集発売記念オンラインサイン会は4月25日20：00〜

写真・Takeo Dec.