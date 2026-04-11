愛知県では初の出店となる、地球や自然をテーマにした子どもの遊び場がお披露目されました。 【写真を見る】地球・自然が学べる「ちきゅうのにわ」愛知県に初出店 「火山」や「氷山」など10のエリア 0歳から12歳の子どもが楽しめる 愛知・一宮市 子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」が愛知県一宮市のイオンモール木曽川に今月15日オープン、11日、お披露目されました。 0歳から12歳の子どもたちが遊びながら地