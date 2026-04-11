10日の大雨により静岡市葵区の山間部で土砂崩れが発生し、県道南アルプス公園線の現場周辺が通行止めとなっています。土砂崩れがあったのは、静岡市葵区日向の「県道南アルプス公園線」です。10日午後8時半ごろ、山の斜面が崩れていのを地元の人が見つけました。静岡市によりますと崩れた斜面は幅およそ30メートル高さおよそ60メートルで、これまでにけが人の情報はなく迂回ができるため孤立は発生していないというこ