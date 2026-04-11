お笑い芸人・もう中学生（43）との結婚発表で話題のモデルで俳優・恵理さん（32）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。お花見ショットを披露した。「でもやっぱり食べることに夢中」恵理さんは、「昼は母と、夜は友達とお花見に行ってきました」といい、桜の咲いた枝を背景にして、ドリンクを手にしたショットを含む、3枚の写真を投稿した。「この時期の上田城跡公園は優しい春の色に包まれていて大好きです」とつづった