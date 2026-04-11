潮流を作ったのはシンガーの成功4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。主催者企画として、『レストモッド』をテーマとした4台が展示されている。【画像】スバル・インプレッサの『レストモッド』モデルも登場！デルタ、911ベースの計4台展示全31枚具体的にはこちらの4台だ。主催者企画『レストモッド』に登場した『プロドライブP25』。 山田真人ランチア・デルタ・インテグラ