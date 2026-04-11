潮流を作ったのはシンガーの成功

4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。主催者企画として、『レストモッド』をテーマとした4台が展示されている。

【画像】スバル・インプレッサの『レストモッド』モデルも登場！ デルタ、911ベースの計4台展示 全31枚

具体的にはこちらの4台だ。



主催者企画『レストモッド』に登場した『プロドライブP25』。 山田真人

ランチア・デルタ・インテグラーレ・フトゥリスタbyアモス

デルタ・エボ・マルティーニ・レーシング

プロドライブP25

ポルシェ911リイマジンドbyシンガーDLS

レストア＋モディファイ＝レストモッド。その潮流を作ったのはやはり、空冷ポルシェ911をベースに製作したシンガーの成功であろう。こちらのリイマジンドも964型をベースにしており、独特の雰囲気を醸し出している。隣にシンガー自体のブースも出展されていた。

デルタの2台にも注目だ。フトゥリスタは2018年発表のモデルで、デルタ・インテグラーレ16Vをベースにその現代版解釈として3ドア化されている。マルティーニ・レーシングは、ランチアで2度のWRCチャンピオンを獲得したミキ・ビアジオン氏のファクトリーで製作されたものだ。

デザイン監修はピーター・スティーブンス

そして注目は、プロドライブP25だ。

ご存知のように、プロドライブはスバルのWRCカー製造とチーム運営を担ってきたマニファクチャラー。ベースはS22B型スバル・インプレッサだが、彼らはその中身を知り尽くしており、ベースモデルへの解像度がそもそも高い。



会場ではオニツカタイガーと各車のコラボモデルも展示された。 山田真人

しかもデザイン監修を行ったのが、インプレッサWRC97はもちろん、ニューシェイプと呼ばれる後期型ロータス・エスプリや伝説のマクラーレンF1を描いたピーター・スティーブンス氏だと聞けば、注目度はますます高まるというもの。

実車は見慣れたスバルのブルーを纏っていたが、どこか現代の製作技術による力強さも兼ね備え、他の3台に負けず劣らずの存在感を放っていた。

主催者によれば、レストモッドはトライアル企画という側面もあるそうだ。しかし、世界的に注目度が高まるこの分野が、日本でも白熱するひとつのきっかけになるかもしれない。