私はユイカ（30代）です。娘のメイ（小2）の学校や習い事では、“ぷっくりシール”が流行しているようです。みんなシール帳を持っていて、シール交換をするのが流行っているのだとか。メイは流行にのり遅れましたが、最近ネットで見つけた“ぷっくりシール”を買ってあげると、喜んで友達と交換してくるようになりました。しかし同じ学校で同じ習い事のアリサちゃん（小2）にみんなの前で「メイちゃんのシールは偽物だ」と指摘され