◆米大リーグカージナルス３―２レッドソックス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１０日（日本時間１１日）、敵地・カージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。３試合ぶりの出番で出場３試合連続となる“マルチ出塁”をマークしたが、チームは逆転負けで連勝が２でストップした。カージナルスの先発は２５年途中までドジャースに所属し、昨季は同僚だった