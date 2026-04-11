◆米大リーグ カージナルス３―２レッドソックス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１０日（日本時間１１日）、敵地・カージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。３試合ぶりの出番で出場３試合連続となる“マルチ出塁”をマークしたが、チームは逆転負けで連勝が２でストップした。

カージナルスの先発は２５年途中までドジャースに所属し、昨季は同僚だった右腕メイだった。吉田は初回２死の第１打席は左足つま先付近に死球。４回先頭で迎えた第２打席は内角９７・４マイル（約１５６・８キロ）を右前打とし、チームの一時逆転劇を演出した。しかし、２―３と１点を追う８回１死一、三塁では左腕ロメロの内角スライダーに見逃し三振に倒れた。

吉田は８日（同９日）の本拠地・ブルワーズ戦で２試合連続のスタメン落ち。ベンチでは代打起用に備えていたが、２試合続けて出番はなく、今季４度目の欠場となっていた。５日（同６日）の本拠地・パドレス戦では３安打３打点と大活躍。６日（同７日）の本拠地・ブルワーズ戦でも１安打２四球で２試合連続３出塁と好調を維持していたが、チームの外野手の層が厚いこともあって出場機会が限られている。

それでも、この日も３打数１安打１死球で出塁率５割をキープ。自慢の打撃で現状を打破していくしかない。