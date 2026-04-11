政府が紙の教科書と同列に扱う「デジタル教科書」の関連法案を7日、閣議決定した。デジタル教科書を紙と同等の「教科用図書」とみなし、検定や無償配布の対象とすることなどが明確化された同法案。成立すれば、2028年度の教科書検定を経て、次期学習指導要領が実施される2030年度の小学校教科書から順次導入される見通しだ。 現行の学校教育法などにおいて、検定や無償配布の対象となる正式な「教科用図書」は紙媒体のみ。デジ