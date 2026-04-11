筆者が三井住友フィナンシャルグループとSMBC日興証券の広報部長と会食をしている折、「広報部長の在るべき姿」がテーマとなった。昔話を重ねるうちに、米金融大手シティグループ会長だったサンフォード・ワイル氏と日興證券の社長とホテルオークラで朝食をともにしたことを思い出した。シティグループ会長は、来日の目的を「富士銀行のトップとの会合」と言う。それは業界再編に揺れていた当時の金融業界における水面下の動きその