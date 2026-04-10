お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54)が9日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。長男の中学校入学式に参列できなかったと明かした。相方の岡村隆史が、先日バラエティ番組の収録で、2本撮りだったが、間に3時間の空き時間があったと明かし「こういう言い方したら、下手くそなスケジュールというか」とぼやいた。矢部は「今回の空き時間、俺フォローしよ