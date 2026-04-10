お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54)が9日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。長男の中学校入学式に参列できなかったと明かした。

相方の岡村隆史が、先日バラエティ番組の収録で、2本撮りだったが、間に3時間の空き時間があったと明かし「こういう言い方したら、下手くそなスケジュールというか」とぼやいた。

矢部は「今回の空き時間、俺フォローしようと思ったけど、俺もそっち側やねん」とし、「2本撮りあって。いや、これもうしゃあない時あるけど」と言いながらも「上の子の入学式やってん」と語った。

結構前から、その日は日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の収録があると聞いていたが、「どんどん2本撮りっていうのが分かってきて“あ、これヤバイな”」と思ったという。

しかも「入学式って朝のイメージ」だったが、長男の入学式は「昼ぐらいから」とあり、「交渉はしてもらってたんやけど“今回もう無理やな”ってなって。“すまん”と長男に。“お父さん入学式行けない、ごめんなさい”」と行けないことを謝ったという。

すると長男から返ってきた言葉が「クソじゃね!?」だったと笑いながら明かし「この“クソじゃね!?”は言いたがりやねん、今。そういう状況じゃなくても、何かしら“クソじゃね!?”っていうの、凄い言いたいみたい」とし、矢部も「“クソやな”あって。“そりゃ、お父さんクソやわ…”」と答えたと語った。

岡村は「俺ら、あんまり収録に関してそんな言えへんやん。スケジュールってあんまり言えへんやん。言い方がソフトすぎるのか…“おかしいやんけ”って、もっと言えばええのかもわかれへんのかもしれんけど、ソフトソフトに言ってきたもんやから、変なスケジュール組む」と言うと、矢部も「ほんまに言わへん方やと思う」とうなずいていた。