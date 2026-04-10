吉田優利が自身のインスタグラムを更新。世界遺産にも登録されている世界最大級の景勝地グランドキャニオンを訪問すると、大自然の中で撮影した何枚もの写真や動画を一挙に投稿した。【動画】見ているだけで足がすくむ!? グランドキャニオンの崖下を覗き込む（全20枚）コロラド川の浸食によって作り出された大渓谷の雄大な景観は、吉田の想像をはるかに上回っていたようだ。「なんて美しいのでしょう… グランドキャニオンは私の心