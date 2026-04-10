高いところだってへっちゃら！ 吉田優利がグランドキャニオンの崖っぷちに腰を下ろして足をブラブラ、崖下を覗き込む動画も
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。世界遺産にも登録されている世界最大級の景勝地グランドキャニオンを訪問すると、大自然の中で撮影した何枚もの写真や動画を一挙に投稿した。
【動画】見ているだけで足がすくむ!? グランドキャニオンの崖下を覗き込む（全20枚）
コロラド川の浸食によって作り出された大渓谷の雄大な景観は、吉田の想像をはるかに上回っていたようだ。「なんて美しいのでしょう… グランドキャニオンは私の心を完全に吹き飛ばしました」と英語で感嘆していた。吉田は崖っぷちに腰を下ろして見渡す限り広がる景観を見つめていたり、ちょっとしたスペースで楽しそうにポーズをとったりするなど、高いとこはまったく気にしていない様子。後半には「メガネで撮った動画」を公開。足元も危うい中を崖の間際まで進むと、そのまま下をのぞき込むシーンは、見ているだけでも足がすくむ思いだ。最後の動画でも崖っぷちに座り、楽しそうに足をブラブラとさせていた。この投稿には公開直後からプロ仲間やファンから「いいね！」が殺到していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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