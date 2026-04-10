外観イメージ ビックカメラは、浦和駅西口前の複合施設「浦和カルエ」に「ビックカメラ浦和店(仮称)」を出店することを発表した。開店は今秋を予定している。 浦和カルエは、さいたま市の行政・商業・文教機能が集積する中核駅である浦和駅西口の正面に位置し、商業、文化、居住の機能を集約し、浦和の未来を造る複合施設として6月末の竣工予定。ビックカメラ浦和店(仮称)は、B1、1、2階に出店する。 既存の「ビ