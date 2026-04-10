俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優でフィギュアスケート選手の妹・本田紗来さんの明治大学入学式に付き添い、ツーショットを公開しました。【写真】妹・紗来の大学入学式ショット「妹が大学生です。泣けます」望結さんは「妹が大学生です。泣けます」とつづり、写真を1枚載せています。「2026年度明治大学入学式」の看板が掲げられた日本武道館の前で、黒いスーツに白いリ