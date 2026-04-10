俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。友人とのプライベート感満載のプリクラを公開した。【写真】「平成感満載」友人との“爆裂ポーズ”プリクラを公開した佐野勇斗佐野は「親友と爆裂かましてきた」とのコメントとともに、友人と“爆裂ポーズ”の2ショットや、「ずっ友」と手書き文字で記された笑顔のショットなど、複数枚のプリクラを披露。さらに最後の写真は唐突