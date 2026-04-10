タイの警察は高騰する燃料費を削減するため、燃料の要らない“ある車両”を導入しました。【映像】街中を馬車でパトロールする警察官ら（実際の様子）車が行き交う道路を進んでいく馬車。手綱を引くのは警察官です。タイ北部ランパーン県の警察署では8日から馬車によるパトロールを始めました。燃料費の高騰を受け、従来の警察車両やバイクに加え、観光客向けの馬車を導入したということです。タイでは交通費節約のため旅