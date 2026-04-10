100均のフックがとにかく凄いよ！挟む＆掛けるの2WAY仕様！しかも角度も調整できる！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：回転クリップ＆フック

価格：￥220（税込）

総耐荷重：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880549

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『回転クリップ＆フック』という商品。

クリップとフックが一体になったような、丸パイプのバーに取り付けられるフックです。

クリップで挟む、フックで掛けるといった、2通りの使い方ができるのが特徴です。

また、上部のフック部分は回転する仕様になっており、自由に角度を調整できます。

バーに取り付けてみましたが、回転クリップ＆フックがスリムな形状なので間隔を取りやすく、スッキリ使えます。

ただし、フックの形状とサイズ的に取り付けられるバーは限られており、直径が8mm〜12mmまでの丸パイプに対応しています。

今回は同シリーズのバーで試したため、問題なく使えました。

上部のフック部分が回転することで、好きな角度でピンチの開閉ができるのも嬉しいポイント。

ホールド力も高いので横ブレや脱落が起こりにくく、ストレスなく使えますよ！

今回使用したバーは、同じくダイソーの『ステンレス5連クリップ＆フック』という商品です。

価格は1,100円（税込）と、ダイソーの中では少々お高めに感じますが、実際に使用してみると今までの苦労がまるでなかったかのように快適で、とても驚きました！

ちなみにこちらはバーだけでなくフックもセットになっているので、フックを増やしたい場合は先にご紹介した『回転クリップ＆フック』を買い足すことで利便性をアップさせることができます。

こちらのバーの使いやすさの秘密は、このジェル吸盤です。まるで粘着テープのような吸着力があり、壁にしっかりと密着してくれます。

貼り付けた直後から安定感があり、試しに1日ほどそのまま放置してみたところ、剥がれる兆候は一切ありませんでした。よくある吸盤のように、取り付けてもやがて脱落してしまう…といったストレスから解放されました！

今回は、ダイソーの『回転クリップ＆フック』と『ステンレス5連クリップ＆フック』をご紹介しました。

ホームセンターに行かずとも、ダイソーでこのレベルのものが購入できるのは凄いです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。