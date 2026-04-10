高市首相の必殺二分法とは、必ず自分が勝つ方の案と、もう一つの2案目を提示して、国民に信を問うというやり方（写真：時事）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェンス、公開されている情報)を駆使して