ブリュッセルのNATO本部＝1月19日（AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は9日、トランプ米大統領と8日に電話会談し、7月のトルコでの北大西洋条約機構（NATO）首脳会議を前に、トランプ氏とNATOの将来について協議することを提案したと語った。ベルリンで記者会見した。トランプ氏は、イラン情勢を巡り十分な協力が得られなかったとして米欧軍事同盟のNATOからの離脱検討に言及している。メルツ氏は「NATOは何ものに