6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、フィリピンを代表するボーイズグループ・SB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演することが決定した。【写真】フィリピンを代表する人気ボーイズグループ・SB19同公演は、18日にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される。SB19のツアーは世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなってる。中でも今回の公演はSB19にとってホームカミング公演とな