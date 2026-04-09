深田晃司が監督・脚本を務め、松たか子が主演する映画『ナギダイアリー』が、5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定。深田監督、主演の松、共演の石橋静河、松山ケンイチより喜びの声が届いた。併せて特報・ティザービジュアル・場面写真1点が解禁された。【動画】松たか子、石橋静河、松山ケンイチら共演！映画『ナギダイアリー』特報本作は、第39回岸田國士戯曲賞を