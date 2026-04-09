【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101』#108が、4月11日23時からNHK総合で放送される。 ■出演アーティスト/ 歌唱楽曲 Aooo「Yankeee」 Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」 NiziU「Too Bad」 BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」 ※アーティスト名五十音順 ■脱“いい子”を歌う NiziU のちょっぴりやんちゃな“Little Bad”エピソードとは？ 約12万人を動員したアリーナツアーを完走したば