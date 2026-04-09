番組初登場のAoooは『CENTRAL』のVenue独占映像をお届け！次回『Venue101』にNiziU、キスマイ、BE:FIRST出演

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『Venue101』#108が、4月11日23時からNHK総合で放送される。

■出演アーティスト/ 歌唱楽曲

Aooo「Yankeee」

Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」

NiziU「Too Bad」

BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」

※アーティスト名五十音順

■脱“いい子”を歌う NiziU のちょっぴりやんちゃな“Little Bad”エピソードとは？

約12万人を動員したアリーナツアーを完走したばかりのNiziUが登場。最新曲「Too Bad」をパフォーマンスする。

これまでの彼女たちと一線を画した、大人でクールな歌詞とサウンドが特徴の楽曲で、受け身の“いい子”から脱却し、自分の意思を大切に生きていく姿を表現している。

この楽曲にちなんで、番組ではメンバーのちょっぴりやんちゃな一面“Little Bad”な瞬間を目撃したエピソードを聞く。はたしてどんな“Little Bad”が飛び出すのか、お楽しみに。

■15周年のKis-My-Ft2“忘れられないメンバーの言葉”はまさかの…

Kis-My-Ft2が披露するのは、4月からNHK総合で放送中のアニメ『MAO』のオープニングテーマとなっている「HEARTLOUD」。

アニメの世界観を彷彿とさせる情熱的かつ「和」テイストなサウンドに乗せて、心を揺さぶる“言葉の力”について歌った一曲だ。

番組では、今年デビュー15周年を迎えるキスマイに「忘れられないメンバーの言葉」を調査。その意外な結果から、6人の絆の深さが明らかになる!?

■Aoooがステージの合間にフェスを楽しむ様子にカメラが密着

元・赤い公園のボーカル・石野理子をはじめ、それぞれソロとしても確固たる実績を持つ4人によるロックバンド・AoooがVenueに初登場。

国内外のフェスに怒涛の勢いで出演しているAoooが今月出演したのが、横浜で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。

横浜のいたるところでパフォーマンスやイベントが繰り広げられたこのフェスで、Aoooは海を間近に望む横浜赤レンガ倉庫のステージで聴衆を沸かせた。

そんな4人が、ステージの合間にフェスを楽しむ様子にカメラが密着。会場内のワークショップで、番組MCの濱家隆一、生田絵梨花をイメージしたオリジナルサコッシュを制作した。その出来栄えやいかに？

パフォーマンスは『CENTRAL』のステージから横浜のオーディエンスを揺らしたキラーチューン「Yankeee」をお届け。Venue独占映像のここでしか観られないパフォーマンスは必見だ。

■BE:FIRSTメンバーの“超細かいあるある”で明かされる愛すべき素顔とは？

今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRST。今回、それぞれの“超細かいあるある”が、メンバーから番組へ続々と寄せられた。

「SHUNTOのカバンが大きい日は…」「JUNONは食事の終わり際に…」など、5年間を過ごしてきた仲の良い彼らだからこそ知るあるあるエピソードから、彼らの愛すべき素顔に迫る。

ライブで披露するのは5周年イヤーを飾る「BE:FIRST ALL DAY」。“生涯BE:FIRSTである”ことを力強く宣言する、彼ららしいヒップホップナンバーで、SOTAが振り付けをした印象的なダンスにも注目だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#108

04/11（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101