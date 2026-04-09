M!LKの佐野勇斗さんは4月8日、自身のInstagramを更新。プリクラショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】佐野勇斗のプリクラショット「平成プリめっかわです」佐野さんは「親友と爆裂かましてきた」とつづり、4枚の写真を投稿。1〜3枚目に友人と撮影したツーショットプリクラを載せています。「ば・く・れ・つ」と落書きし、M!LKの楽曲『爆裂愛してる』のポーズを決めたショットは必見です。また、4枚目にはなぜかメンバー