全身の筋肉が萎縮する筋ジストロフィーという難病を抱えている内田一也さんは、唯一動かせる指先だけで紙粘土のアートを作り続けています。作品制作に挑戦したきっかけは、小学校教師として働いていた時に教え子たちと交わしたある約束でした。紙粘土で作った“ミニチュアの世界”。小人がみんなで仲良くお買い物中です。この作品を作っているのは内田一也さん（69）。全身の筋肉が徐々に萎縮していく筋ジストロフィーという難病を