4月9日発表 日本HPは4月9日、ゲーミングデスクトップの最上位機「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」をはじめ、アクセサリ、OMEN AIの対応ゲーム拡充、ならびにOMEN Gaming Hubの新機能を発表した。 今回はその中から、「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」、「HyperX OMEN 16 Gaming Laptop」、「HyperX OMEN OLED 27q Gaming Display」、「HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display」を紹介