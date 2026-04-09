4月9日発表

日本HPは4月9日、ゲーミングデスクトップの最上位機「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」をはじめ、アクセサリ、OMEN AIの対応ゲーム拡充、ならびにOMEN Gaming Hubの新機能を発表した。

今回はその中から、「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」、「HyperX OMEN 16 Gaming Laptop」、「HyperX OMEN OLED 27q Gaming Display」、「HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display」を紹介する。

また、新製品の発表に合わせてプロeスポーツチーム「FENNEL」を運営するFennelとのパートナーシップ契約の締結も発表した。HyperX Cloud III S WirelessゲーミングヘッドセットやHyperX Origins 2シリーズの提供を予定している。

【日本HPコメント】

これらのイノベーションは、高度なハードウェア機能、AIによるゲームパフォーマンスの最適化、そしてクリエイティブツールを融合することで、プレーヤーの「遊ぶ」、「競う」、「創る」体験を新たな次元へと引き上げ、HyperXが目指す「次世代のプレイ体験」をハードウェアとソフトウェアの両面から具現化します。卓越したデスクトップパフォーマンスと幅広い拡張性、そしてAIによる最適化に至るまで、HyperXは、より適応性が高く、よりパーソナルで、より高性能なゲーミング体験を提供し続けます。

HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop

販売開始時期：6月下旬

HP希望販売価格：未定

「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」は、卓越したパフォーマンス、高度な冷却効率、そして長期的な拡張性を求めるプレイヤーのために設計されたゲーミングデスクトップPC。

【特長】

・インテル Core Ultra 7 270K Plus プロセッサーを搭載し前世代比で最大約10％のゲーミング性能向上を実現する。

・NVIDIA GeForce RTX 5090、最大128GBのDDR5メモリ、さらにフルモジュラー設計の1200W電源ユニットを採用し、長時間のゲームセッション、ストリーミングまで幅広く対応する。

・最大360mmの水冷クーラーに対応するHP独自の特許技術「OMEN Cryo Chamber」を搭載し、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持する高度な冷却設計を実現する。

電源ユニット、CPUクーラー、ケースファンは、業界標準の HyperXコンポーネントを採用し、ツールレス設計と改良されたケーブル配線により、将来的なアップグレードやカスタマイズを容易に行なえる設計になっている。

HyperX OMEN 16 Gaming Laptop

【インテル】

販売開始時期：5月初旬

HP希望販売価格：488,800円～

【AMD】

販売開始時期：5月下旬

HP希望販売価格：448,800円～

ゲーミングノートPCのラインナップに16インチ「HyperX OMEN 16 Gaming Laptop」が追加される。

【特長】

・インテル Core HX プロセッサーまたは最新世代を含むAMD Ryzen HX プロセッサーを搭載可能とし、NVIDIA GeForce RTX 5060 / 5070 Laptopを採用している。

・GPUのTGPは最大115W、Unleashedモード使用時にはシステム全体で最大200W（TPP）の高い電力供給を実現し、高負荷のかかるゲームタイトルでも安定したパフォーマンスを発揮する。

・HP独自の冷却性能「OMEN Tempest Cooling テクノロジー」を採用、高負荷時でも効率的に排熱を行ない、長時間のプレイにおいても安定した動作を実現する。さらに、Fan Cleaner機構を搭載し、長期間使用時の冷却性能低下を抑制する。

・ディスプレイには、16.0インチ・2.5K（2,560×1,600）OLEDパネルを搭載。最大165Hz のリフレッシュレートと0.2msの高速応答により、動きの速いシーンでも滑らかでシャープな映像表示を実現する。SDR 500nit、HDR最大1100nitの高輝度に加え、DCI-P3 100%対応、Variable Refresh Rateにも対応している。

・日本語配列のフルサイズRGBバックライトキーボードを採用。8Kポーリングレートに対応し、競技性の高いゲームでも高速かつ正確な入力を可能にする。キーボードのバックライトはOMEN Light Studioによりカスタマイズが可能。

HyperX OMEN OLED 27q Gaming Display

販売開始時期：6月下旬

HP希望販売価格：81,500円～

【特長】

QD-OLEDパネルを採用し、QHD（2,560×1,440）解像度、リフレッシュレート 240Hz、応答速度0.03ms（GtG）に対応。ゲームプレイからコンテンツ視聴まで幅広い用途で快適な体験を提供する。

・VESA DisplayHDR True Black 500に対応し、OLEDならではの深い黒表現と高コントラストによって、ゲーム映像の没入感を高める。

・工場出荷時のカラーキャリブレーションを実施し、DCI-P3 99%の色域カバー率に対応。色再現性に配慮し、ゲームの世界観や映像コンテンツを豊かに表現する。

・OLEDの長時間利用に配慮し、パネル保護機能「HyperX OLED Core Protect」を搭載。バーンインリスクの低減を図り、日常のゲームプレイや作業など、幅広い利用シーンで安心して使用できる設計としている。

・NVIDIA G-SYNC Compatible および AMD FreeSyncに対応し、ティアリングやスタッタリングを抑えた滑らかな表示をサポートする。

HyperX OMEN OLED 34 Gaming Display

販売開始時期：6月下旬

HP希望販売価格：188,000円～

【特長】

・高輝度化および発光効率が向上した新型QD-OLED Penta Tandem OLED パネルを採用し、WQHD（3,440×1,440）解像度、リフレッシュレート360Hz、応答速度0.03ms（GtG）に対応する。また、テキストフリンジ（文字にじみ）を大幅に低減し、KVMスイッチも備えるため、ゲームプレイやコンテンツ視聴だけでなく、日常の使用まで幅広い用途で快適な体験を提供する。

・VESA DisplayHDR True Black 500に対応し、OLEDならではの深い黒表現と高コントラストによって、ゲーム映像の没入感を高める。また、ClearMR 18000に対応し、これまで応答速度だけでは評価が困難だったモーションブラーを可視化する指標にも対応している。

・工場出荷時のカラーキャリブレーションを実施し、DCI-P3 99%の色域カバー率に対応。色再現性に配慮し、ゲームの世界観や映像コンテンツを豊かに表現する。

・OLEDの長時間利用に配慮し、パネル保護機能「HyperX OLED Core Protect」を搭載。バーンインリスクの低減を図り、日常のゲームプレイや作業など、幅広い利用シーンで安心して使用できる設計としている。

その他新製品情報

発売時期：5月下旬

HyperX Cloud Earbuds III 有線ゲーミングイヤホン（ブラック） 価格：5,480円

HyperX Cloud Earbuds III 有線ゲーミングイヤホン（レッド） 価格：5,480円

HyperX Cloud Earbuds III S 有線ゲーミングイヤホン（ブラック） 価格：6,480円

HyperX Cloud Earbuds III S 有線ゲーミングイヤホン（レッド） 価格：6,480円

※価格や発売時期、仕様などは予告なく変更となる場合があります。