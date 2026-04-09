Henry T. Casey/CNN Underscored（CNN）サムスンの「Galaxy A37」と「Galaxy A57」が、これ以上ないタイミングで登場した。同社の新しい「Galaxy S26」シリーズはこれまでテストした中でも最高クラスのスマートフォンだが、最低でも1000ドルに近く、超ハイスペックな「Galaxy S26 Ultra」ともなればさらに高額だ。昨今、多くの人の財布のひもがかつてないほど固くなっていることを考えると、S26の主要機能の多くがつめこまれた、は