部下の本音を引き出す上司はどんな対話をしているか。人材育成コンサルタントの竹野潤さんは「1on1ミーティングで、会議室でお互い向き合って『今日は何でも話していいぞ』と言ったら相手も戸惑ってしまう。部下のホンネにゆっくりと近づいていくために、最初の一言はオープンクエスチョンから始めるといい」という――。※本稿は、竹野潤『離職率ゼロ！部下が辞めない1on1ミーティング！』（自由国民社）の一部を再編集したもので